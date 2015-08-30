Солтан Таказов - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Солтан
|Отчество
|Эльбертович
|Фамилия
|Таказов
|Команда
|Смена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|176
|Вес
|77
|Имя
|Солтан
|Отчество
|Эльбертович
|Фамилия
|Таказов
|Команда
|Смена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|176
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Смена
|15
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|3:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|89'
|09.10.2015
|89' -90'
|Якутия (Якутск)
|0:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|02.10.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|29.09.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:1
|Чита (Чита)
|22.09.2015
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|19.09.2015
|1' -53'
|Томь-2 (Томск)
|0:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|12.09.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:2
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|90'
|09.09.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:1
|Динамо (Барнаул)
|02.09.2015
|1' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|2:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|65'
|30.08.2015
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|2:2
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|23.08.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|0:2
|Иртыш (Омск)
|20.08.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:1
|Томь-2 (Томск)
|48'
|14.08.2015
|1' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|11.08.2015
|1' -90'
|Чита (Чита)
|0:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|30.07.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|5:2
|Якутия (Якутск)
|22.07.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)