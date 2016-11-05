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    Дмитрий Голубев - статистика

    #92 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Вадимович
    Фамилия Голубев
    Команда Луч
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 марта 1992 (31 год)
    Рост 181
    Вес 72
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2017 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:0 Сибирь (Новосибирск)
    10.05.2017 Был в запасе Химки (Химки) 2:2 Луч (Владивосток)
    29.04.2017 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 1:0 Луч (Владивосток)
    17.04.2017 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 3:0 Луч (Владивосток)
    12.04.2017 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:1 Луч (Владивосток)
    08.04.2017 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    26.11.2016 1' -46' Луч (Владивосток) 1:3 Тюмень (Тюмень)
    19.11.2016 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Шинник (Ярославль)
    13.11.2016 46' -90' Луч (Владивосток) 0:3 Сокол (Саратов)
    49'
    05.11.2016 Был в запасе Луч (Владивосток) 2:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    30.10.2016 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 0:0 Луч (Владивосток)
    15.10.2016 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Луч (Владивосток)
    27.07.2016 Был в запасе Сокол (Саратов) 1:0 Луч (Владивосток)
    23.07.2016 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:2 Факел (Воронеж)
    16.07.2016 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:1 Луч (Владивосток)
    11.07.2016 74' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Мордовия (Саранск)
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