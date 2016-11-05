Дмитрий Голубев - статистика
#92 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Голубев
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 марта 1992 (31 год)
|Рост
|181
|Вес
|72
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Голубев
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 марта 1992 (31 год)
|Рост
|181
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|10.05.2017
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:2
|Луч (Владивосток)
|29.04.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|17.04.2017
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|3:0
|Луч (Владивосток)
|12.04.2017
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|26.11.2016
|1' -46'
|Луч (Владивосток)
|1:3
|Тюмень (Тюмень)
|19.11.2016
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|13.11.2016
|46' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:3
|Сокол (Саратов)
|49'
|05.11.2016
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|30.10.2016
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|15.10.2016
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|27.07.2016
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|23.07.2016
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Факел (Воронеж)
|16.07.2016
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|11.07.2016
|74' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Мордовия (Саранск)