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Дмитрий Голубев
Статистика
Дмитрий Голубев - статистика
Завершил карьеру
1 марта 1992 (34)
#92 | Защитник
181 см | 72 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016
Россия. ФНЛ 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Луч
0 : 0
14.05.2017
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Химки
2 : 2
10.05.2017
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Тамбов
1 : 0
29.04.2017
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Спартак-2
3 : 0
17.04.2017
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Нефтехимик
1 : 1
12.04.2017
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
0 : 0
08.04.2017
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Луч
1 : 3
26.11.2016
Тюмень
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Луч
1 : 0
19.11.2016
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0 : 3
13.11.2016
Сокол
46' - 90'
49'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Луч
2 : 1
05.11.2016
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Cибирь
0 : 0
30.10.2016
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
15.10.2016
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сокол
1 : 0
27.07.2016
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
0 : 2
23.07.2016
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
16.07.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1 : 0
11.07.2016
Мордовия
74' - 90'
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