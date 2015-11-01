Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур