Главная
Латвия. Высшая лига
Команды
Рига
Жоао Гримальдо
Статистика
€ 500 тыс
Жоао Гримальдо - статистика
Рига
20 февраля 2003 (22), Лима
#20 | Нападающий
175 см
Перу
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
Перу
0 : 1
10.09.2025
Парагвай
1' - 90'
Главные новости
ЧМ-2034 хотят перенести на январь: подробности
19:53
1
«Динамо» готово расторгнуть контракт с игроком, который раздражает Карпина
19:43
3
Реакция Рабинера на фаната ЦСКА во главе «Спартака»
18:47
6
Узбекистан добился победы в дебютном матче Каннаваро, забили игроки с опытом РПЛ
18:09
1
В «Зените» прокомментировали срыв матча с командой Примеры
17:50
«Локо» отказался от 30 миллионов за Батракова
17:41
7
Стало известно, благодаря кому Жедсон перешел в «Спартак»
16:55
2
Винисиус стал погорельцем
16:39
4
Фото
Экс-спартаковец возглавил парагвайский клуб
16:27
Фото
Зенитовец Мостовой вместо сборной России улетел отдыхать в Дубай
16:14
11
