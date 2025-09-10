Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Жоао Гримальдо - статистика

Рига
20 февраля 2003 (22), Лима
#20 | Нападающий
175 см
Перу
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
Перу
0 : 1
10.09.2025
Парагвай
1' - 90'
Главные новости
ЧМ-2034 хотят перенести на январь: подробности
19:53
1
«Динамо» готово расторгнуть контракт с игроком, который раздражает Карпина
19:43
3
Реакция Рабинера на фаната ЦСКА во главе «Спартака»
18:47
6
Узбекистан добился победы в дебютном матче Каннаваро, забили игроки с опытом РПЛ
18:09
1
В «Зените» прокомментировали срыв матча с командой Примеры
17:50
«Локо» отказался от 30 миллионов за Батракова
17:41
7
Стало известно, благодаря кому Жедсон перешел в «Спартак»
16:55
2
Винисиус стал погорельцем
16:39
4
ФотоЭкс-спартаковец возглавил парагвайский клуб
16:27
ФотоЗенитовец Мостовой вместо сборной России улетел отдыхать в Дубай
16:14
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 