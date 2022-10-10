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Руслан Мухаметшин
Новости
Руслан Мухаметшин - новости
Завершил карьеру
29 октября 1981 (44)
#23 | Нападающий
178 см | 75 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
Сергеев побил рекорд результативности в одном сезоне ФНЛ
2021.03.12 14:44
8
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Мухаметшин назначен и.о. главного тренера «Мордовии»
2019.10.25 15:59
Руслан Мухаметшин продолжит карьеру в Казахстане
2017.02.23 20:17
Источник: Герус и Мухаметшин разорвали контракты с «Арсеналом»
2017.02.14 13:12
1
Мухаметшин: «Арсенал» планирует попасть в первую десятку РФПЛ»
2016.07.29 17:15
«Арсенал» заключил годичные контракты с Власовым и Бурмистровым
2016.06.17 11:38
1
Луценко, Мухаметшин и Шешуков помогут «Арсеналу» в Премьер-лиге
2016.06.08 14:28
2
Мухаметшин: «Можно подумать, что «Мордовию» намеренно сплавляют»
2016.05.16 00:41
2
Капитан «Мордовии»: «Все проблемы решены»
2016.05.11 15:39
2
«Мордовия» по-прежнему не начала выплату долгов футболистам
2016.04.28 22:12
2
Мухаметшин: «Не стоит обижать фанатов. Уверен, что мы выйдем на матч с «Ростовом»
2016.04.27 21:11
17
Мухаметшин: «Не будем тренироваться, пока не выплатят долги»
2016.04.26 22:20
3
Мухаметшин: «Сегодня обсудим вопрос с долгами. Если не выплатят, дальше говорить не о чем»
2016.04.26 19:48
Мухаметшин: «Можно поблагодарить «Тосно» за нейтрализацию Халка»
2015.11.01 07:38
Видео
«Амкар» – «Мордовия». Все голы
2015.09.28 18:31
РФПЛ. «Амкар» одержал волевую победу над «Мордовией»
2015.09.28 18:22
1
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