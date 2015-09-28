Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    РФПЛ. «Амкар» одержал волевую победу над «Мордовией»

    Пермский «Амкар« в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги одержал волевую победу над «Мордовией«. Гости повели в счете на 23 минуте усилиями Мухаметшина. Хозяева поля смогли отыграться лишь во втором тайме гол на счету Шаваева. Победную точку в матче поставил ветеран пермяков – Георгие Пеев, реализовавший пенальти.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур

    Амкар (Пермь) – Мордовия (Саранск) – 2:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Мухаметшин, 23; 1:1 – Шаваев, 56; 2:1 – Пеев, 65 (с пенальти).

    Амкар: Селихов, Занев, Зайцев, Арзуманян, Бутко, Идову (Курзенев, 89), Йовичич, Шаваев, Баланович (Пеев, 49), Прудников, Чума (Салугин, 86).

    Мордовия: Чебану, Нахушев, Фибел, Рыков, Дудиев, Власов (Игнатович, 78), Стеванович, Иванов (Махмудов, 71), Ле Таллек, Мухаметшин, Луценко.

    Предупреждения: Дудиев, 26; Фибел, 39; Прудников, 84.

    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.09.2015 18:22
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Qweas
    1443497859
    Мордва сначала Химкам влетела ( в КР ), а сейчас никакой Амкар не смогла обыграть.
    Ответить
    ologreds
    1694997086
    numo443760
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+