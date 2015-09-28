РФПЛ. «Амкар» одержал волевую победу над «Мордовией»

Пермский «Амкар« в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги одержал волевую победу над «Мордовией«. Гости повели в счете на 23 минуте усилиями Мухаметшина. Хозяева поля смогли отыграться лишь во втором тайме гол на счету Шаваева. Победную точку в матче поставил ветеран пермяков – Георгие Пеев, реализовавший пенальти.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур

Амкар (Пермь) – Мордовия (Саранск) – 2:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Мухаметшин, 23; 1:1 – Шаваев, 56; 2:1 – Пеев, 65 (с пенальти).

Амкар: Селихов, Занев, Зайцев, Арзуманян, Бутко, Идову (Курзенев, 89), Йовичич, Шаваев, Баланович (Пеев, 49), Прудников, Чума (Салугин, 86).

Мордовия: Чебану, Нахушев, Фибел, Рыков, Дудиев, Власов (Игнатович, 78), Стеванович, Иванов (Махмудов, 71), Ле Таллек, Мухаметшин, Луценко.

Предупреждения: Дудиев, 26; Фибел, 39; Прудников, 84.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

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