Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Денис Замятин - статистика

Торпедо Миасс
9 января 1988 (38)
#7 | Нападающий
183 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, 1/8 финала
Торпедо Миасс
0 : 1
26.08.2026
Волна
1' - 52'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Торпедо Миасс
5 : 0
22.08.2026
Амкар-Пермь
74' - 90'
90'
76'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо Миасс
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
69' - 90'
37'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
1' - 48'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
17.05.2026
Калуга
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
0 : 0
10.05.2026
Торпедо Миасс
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
03.05.2026
Сибирь
1' - 68'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Иртыш
1 : 1
26.04.2026
Торпедо Миасс
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
19.04.2026
Ленинградец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Торпедо Миасс
0 : 2
12.04.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Текстильщик
2 : 3
08.04.2026
Торпедо Миасс
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
04.04.2026
Волгарь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
22.03.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Сибирь
3 : 0
15.03.2026
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
08.03.2026
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Родина-2
2 : 1
01.03.2026
Торпедо Миасс
Был в запасе
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
3
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
4
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+