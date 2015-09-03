Денис Замятин - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Замятин
|Команда
|Торпедо Миасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1988 (35 лет)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Имя
|Денис
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Замятин
|Команда
|Торпедо Миасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1988 (35 лет)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|17
|1
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Динамо (Киров)
|67'
|26.10.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|2:1
|Волга (Ульяновск)
|35' 85'
|20.10.2015
|1' -71'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Динамо (Киров)
|14.10.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|08.10.2015
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|5:0
|Динамо (Киров)
|03.10.2015
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|3:2
|Динамо (Киров)
|19.09.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Динамо (Киров)
|89'
|15.09.2015
|1' -79'
|Динамо (Киров)
|0:3
|Челябинск (Челябинск)
|09.09.2015
|1' -71'
|Волга (Ульяновск)
|1:0
|Динамо (Киров)
|03.09.2015
|1' -69'
|Динамо (Киров)
|2:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|52'
|28.08.2015
|1' -80'
|Химик (Дзержинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|21.08.2015
|1' -70'
|Динамо (Киров)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|67'
|16.08.2015
|1' -86'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|10.08.2015
|1' -73'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Динамо (Киров)
|70'
|03.08.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|28.07.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|20.07.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)