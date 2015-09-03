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    Денис Замятин - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Денис
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Замятин
    Команда Торпедо Миасс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 января 1988 (35 лет)
    Рост 176
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 17 1 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 1' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:0 Динамо (Киров)
    67'
    26.10.2015 1' -90' Динамо (Киров) 2:1 Волга (Ульяновск)
    35' 85'
    20.10.2015 1' -71' Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Динамо (Киров)
    14.10.2015 1' -90' Динамо (Киров) 1:2 Химик (Дзержинск)
    08.10.2015 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 5:0 Динамо (Киров)
    03.10.2015 1' -90' Зенит-Ижевск (Ижевск) 3:2 Динамо (Киров)
    19.09.2015 1' -90' Носта (Новотроицк) 1:1 Динамо (Киров)
    89'
    15.09.2015 1' -79' Динамо (Киров) 0:3 Челябинск (Челябинск)
    09.09.2015 1' -71' Волга (Ульяновск) 1:0 Динамо (Киров)
    03.09.2015 1' -69' Динамо (Киров) 2:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    52'
    28.08.2015 1' -80' Химик (Дзержинск) 3:0 Динамо (Киров)
    21.08.2015 1' -70' Динамо (Киров) 0:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    67'
    16.08.2015 1' -86' Динамо (Киров) 1:2 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    10.08.2015 1' -73' Лада-Тольятти (Тольятти) 2:1 Динамо (Киров)
    70'
    03.08.2015 1' -90' Динамо (Киров) 1:1 Носта (Новотроицк)
    28.07.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 3:0 Динамо (Киров)
    20.07.2015 1' -90' Динамо (Киров) 1:3 Сызрань-2003 (Сызрань)
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