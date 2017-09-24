Артем Пасько - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Пасько
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Вес
|82
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Артем
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Пасько
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2017
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:2
|Сочи (Сочи)
|18.11.2017
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|3:2
|Луч (Владивосток)
|12.11.2017
|90' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|08.11.2017
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|21.10.2017
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:2
|Сочи (Сочи)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|2:2
|Спартак-2 (Москва)
|07.10.2017
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|2'
|30.09.2017
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Тюмень (Тюмень)
|10.09.2017
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Авангард (Курск)
|06.09.2017
|90' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Сочи (Сочи)
|02.09.2017
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|2:2
|Волгарь (Астрахань)
|27.08.2017
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|19.08.2017
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Томь (Томск)
|13.08.2017
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|09.08.2017
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|05.08.2017
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:2
|Сочи (Сочи)
|30.07.2017
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:2
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|22.07.2017
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|08.07.2017
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|2:1
|Енисей (Красноярск)