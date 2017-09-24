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    Артем Пасько - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Артем
    Отчество Андреевич
    Фамилия Пасько
    Команда Тюмень
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 187
    Вес 82
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2017 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 2:2 Сочи (Сочи)
    18.11.2017 Был в запасе Сочи (Сочи) 3:2 Луч (Владивосток)
    12.11.2017 90' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 0:1 Сочи (Сочи)
    08.11.2017 Был в запасе Ротор (Волгоград) 0:0 Сочи (Сочи)
    04.11.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Сочи (Сочи)
    21.10.2017 1' -90' Балтика (Калининград) 3:2 Сочи (Сочи)
    14.10.2017 Был в запасе Сочи (Сочи) 2:2 Спартак-2 (Москва)
    07.10.2017 1' -90' Тамбов (Тамбов) 1:1 Сочи (Сочи)
    2'
    30.09.2017 Был в запасе Сочи (Сочи) 0:1 Оренбург (Оренбург)
    24.09.2017 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:1 Сочи (Сочи)
    16.09.2017 Был в запасе Сочи (Сочи) 2:0 Тюмень (Тюмень)
    10.09.2017 1' -90' Сочи (Сочи) 1:2 Авангард (Курск)
    06.09.2017 90' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Сочи (Сочи)
    02.09.2017 Был в запасе Сочи (Сочи) 2:2 Волгарь (Астрахань)
    27.08.2017 Был в запасе Химки (Химки) 0:1 Сочи (Сочи)
    19.08.2017 1' -90' Сочи (Сочи) 2:0 Томь (Томск)
    13.08.2017 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 2:0 Сочи (Сочи)
    09.08.2017 1' -90' Сочи (Сочи) 3:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    05.08.2017 1' -90' Луч (Владивосток) 1:2 Сочи (Сочи)
    30.07.2017 1' -90' Сочи (Сочи) 2:2 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    22.07.2017 Был в запасе Сочи (Сочи) 2:0 Факел (Воронеж)
    08.07.2017 Был в запасе Сочи (Сочи) 2:1 Енисей (Красноярск)
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