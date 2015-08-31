Рустем Халиуллин - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Рустем
|Отчество
|Ильшатович
|Фамилия
|Халиуллин
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|186
|Вес
|79
|Имя
|Рустем
|Отчество
|Ильшатович
|Фамилия
|Халиуллин
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|186
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рязань
|15
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Калуга (Калуга)
|01.11.2015
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Рязань (Рязань)
|14'
|25.10.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|0:0
|Чертаново (Москва)
|18.10.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|1:2
|Рязань (Рязань)
|04.10.2015
|1' -60'
|Энергомаш (Белгород)
|1:0
|Рязань (Рязань)
|7' 60'
|27.09.2015
|1' -90'
|Орел (Орел)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Рязань (Рязань)
|2:0
|Локомотив (Лиски)
|14.09.2015
|1' -57'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|07.09.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|2:1
|Арсенал-2 (Тула)
|31.08.2015
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Рязань (Рязань)
|32'
|24.08.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|17.08.2015
|1' -90'
|Калуга (Калуга)
|0:1
|Рязань (Рязань)
|11.08.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|0:0
|Авангард (Курск)
|77'
|03.08.2015
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Рязань (Рязань)
|28.07.2015
|1' -67'
|Рязань (Рязань)
|0:3
|Зенит (Пенза)
|20.07.2015
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Рязань (Рязань)