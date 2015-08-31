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    Рустем Халиуллин - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Рустем
    Отчество Ильшатович
    Фамилия Халиуллин
    Команда Рязань
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 186
    Вес 79
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