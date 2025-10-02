Введите ваш ник на сайте
Целе
Франко Ковачевич
Статистика
€ 700 тыс
Франко Ковачевич - статистика
Целе
8 августа 1999 (26), Копривница
#9 | Нападающий
186 см
Хорватия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига конференций, 1 тур
Целе
3 : 1
02.10.2025
АЕК
1' - 84'
34, 55, 80'
81'
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
6
Слит телефонный разговор Смолова с экс-тестем Кокорина насчет драки – его могут привлечь за вымогательство
11:55
Фото
Дмитрий Маликов сделал фото с Мостовым
11:37
1
Раскрыты причины отставки главы «Динамо»
11:24
Радимов прокомментировал громкую отставку в «Динамо»
11:11
Фото
Мусаев перед матчем с «Ахматом» получил подарок от Орлова, Газзаева и Непомнящего
10:39
В Уругвае объяснили, почему Суарес постоянно кусает людей
10:15
1
Рабинер прокомментировал громкую отставку в «Динамо», упомянув Берию
09:57
1
Радимов раскрыл команду, за которую болел больше, чем за «Зенит»
09:47
2
Игроков «Спартака» уличили в интеллектуальной слабости
09:39
8
