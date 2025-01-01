Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. 2-я лига Лига А - «Золото»
Команды
Машук-КМВ
Замбек Накаев
Статистика
Замбек Накаев - статистика
Машук-КМВ
1 июля 2004 (21)
#26 | Нападающий
190 см
Россия
Реакция Моуринью на поражение от «Челси»
08:44
МЛС. «Интер Майами» проиграл «Чикаго Файр», Месси не сделал результативных действий, у Суареса дубль
08:30
«Зенит» намерен сыграть с клубом Примеры
08:20
Слот объяснил поражение «Ливерпуля» от «Галатасарая»
08:04
Мостовой похвалил Сафонова: «Сидя на лавке, выиграл четыре трофея»
07:49
1
«Реал» разнес «Кайрат», «Зенит» без бразильцев, решение CAS по спору Федотова с ЦСКА и другие новости
01:37
Березуцкий отказал трем российским клубам
01:23
1
Мбаппе стал рекордсменом «Реала»
01:00
Семак поспорил с журналистом после победы «Зенита» над «Рубином»
00:49
1
Нойер повторил рекорд Касильяса в ЛЧ
00:41
