Артур Ананян - статистика

Локомотив
12 марта 2006 (19)
#96 | Защитник
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 23 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 3
19.09.2025
Локомотив (мол)
46' - 90'
Россия. МФЛ, 22 тур
Локомотив (мол)
2 : 0
12.09.2025
Факел (мол)
1' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив (мол)
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 23 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 3
19.09.2025
Локомотив (мол)
46' - 90'
Россия. МФЛ, 22 тур
Локомотив (мол)
2 : 0
12.09.2025
Факел (мол)
1' - 90'
90'
