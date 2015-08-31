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    Олег Елисеев - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Олег
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Елисеев
    Команда Рязань
    Состав Основной
    Родной город Рязань
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 августа 1978 (44 года)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
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