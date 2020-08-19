Введите ваш ник на сайте
Главная
Сербия. Суперлига
Команды
Црвена Звезда
Махмуду Байо
Статистика
€ 2,50 млн
Махмуду Байо - статистика
Црвена Звезда
15 августа 2004 (21)
#6 | Полузащитник
185 см
Гамбия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 4 раунд
Црвена Звезда
1 : 2
19.08.2025
Пафос
1' - 69'
Лига чемпионов, 3 раунд
Црвена Звезда
1 : 1
12.08.2025
Лех
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 4 тур
Црвена Звезда
1 : 0
09.08.2025
ТСЦ Бачка Топола
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Лех
1 : 3
06.08.2025
Црвена Звезда
1' - 90'
«ПСЖ» определил статус Сафонова, трансферы ЦСКА, новые варианты для Сперцяна в Европе и другие новости
01:30
Антон Миранчук прилетел в Москву: «Вы все прекрасно понимаете»
01:15
1
Осинькин: «Что такое «Саутгемптон»? Для чего Сперцяну первая лига Англии?»
00:36
3
Онопко объяснил провальный старт «Динамо» при Карпине
00:12
2
Гончаренко сказал, какого футболиста не хватает «Зениту»
Вчера, 23:23
4
Девушка Батракова отреагировала на сексизм Боярского
Вчера, 22:33
2
Лучшие игроки нового сезона РПЛ по числу созданных моментов – только один из топ-5 выступает не за сборную России
Вчера, 22:22
1
Осинькин ответил, кто сильнее – Черчесов или Станкович
Вчера, 22:10
6
ЦСКА впервые прописал зарплату в рублях в контракте легионера из дальнего зарубежья
Вчера, 21:35
6
Черчесов выставил на трансфер двух легионеров «Ахмата»
Вчера, 21:09
1
