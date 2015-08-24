Артур Шахназаров - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Артур
|Отчество
|Богданович
|Фамилия
|Шахназаров
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|176
|Вес
|67
|Имя
|Артур
|Отчество
|Богданович
|Фамилия
|Шахназаров
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|176
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рязань
|14
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2015
|1' -45'
|Рязань (Рязань)
|0:0
|Чертаново (Москва)
|18.10.2015
|1' -84'
|Зенит (Пенза)
|1:2
|Рязань (Рязань)
|11.10.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|43'
|04.10.2015
|1' -77'
|Энергомаш (Белгород)
|1:0
|Рязань (Рязань)
|27.09.2015
|1' -90'
|Орел (Орел)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|19.09.2015
|1' -81'
|Рязань (Рязань)
|2:0
|Локомотив (Лиски)
|14.09.2015
|1' -87'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|07.09.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|2:1
|Арсенал-2 (Тула)
|31.08.2015
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Рязань (Рязань)
|24.08.2015
|45' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|17.08.2015
|Был в запасе
|Калуга (Калуга)
|0:1
|Рязань (Рязань)
|11.08.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|0:0
|Авангард (Курск)
|74'
|03.08.2015
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Рязань (Рязань)
|28.07.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|0:3
|Зенит (Пенза)
|20.07.2015
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Рязань (Рязань)