Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андрей Пыркин - статистика

Череповец
10 февраля 1989 (37)
#1 | Вратарь
193 см | 76 кг
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Череповец
3 : 2
13.09.2026
Енисей-М
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Чертаново
2 : 0
06.09.2026
Череповец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Череповец
1 : 2
30.08.2026
Космос
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/8 финала
Луки-Энергия
4 : 1
27.08.2026
Череповец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо СПб
0 : 0
22.08.2026
Череповец
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Череповец
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Череповец
3 : 2
13.09.2026
Енисей-М
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Чертаново
2 : 0
06.09.2026
Череповец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Череповец
1 : 2
30.08.2026
Космос
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо СПб
0 : 0
22.08.2026
Череповец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Череповец
1 : 1
09.08.2026
Спартак-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Тверь
5 : 0
02.08.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
2 : 1
26.07.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Череповец
1 : 0
31.05.2026
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Енисей-М
4 : 2
24.05.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Череповец
1 : 3
17.05.2026
Чертаново
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Космос
1 : 3
11.05.2026
Череповец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Череповец
1 : 0
03.05.2026
Динамо СПб
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Череповец
3 : 0
12.04.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Искра
1 : 2
04.04.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Череповец
0 : 2
29.03.2026
Муром
1' - 90'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
3
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
4
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
5
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
3
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
Вчера, 20:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+