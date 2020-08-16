|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2020
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|15.11.2020
|88' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|11.11.2020
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|23.09.2020
|46' -73'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|4:0
|Текстильщик (Иваново)
|13.09.2020
|90' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|2:1
|Иртыш (Омск)
|09.09.2020
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:2
|Текстильщик (Иваново)
|05.09.2020
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Текстильщик (Иваново)
|30.08.2020
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Текстильщик (Иваново)
|22.08.2020
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|2:2
|Енисей (Красноярск)
|16.08.2020
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Текстильщик (Иваново)
|12.08.2020
|80' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)
|08.08.2020
|89' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|01.08.2020
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
|Велес (Москва)