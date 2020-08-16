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    Евгений Попов - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Попов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 181
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2020 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    15.11.2020 88' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    11.11.2020 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:0 Балтика (Калининград)
    23.09.2020 46' -73' Нефтехимик (Нижнекамск) 4:0 Текстильщик (Иваново)
    13.09.2020 90' -90' Текстильщик (Иваново) 2:1 Иртыш (Омск)
    09.09.2020 Был в запасе Томь (Томск) 0:2 Текстильщик (Иваново)
    05.09.2020 Был в запасе Чертаново (Москва) 0:1 Текстильщик (Иваново)
    30.08.2020 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Текстильщик (Иваново)
    22.08.2020 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 2:2 Енисей (Красноярск)
    16.08.2020 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:1 Текстильщик (Иваново)
    12.08.2020 80' -90' Текстильщик (Иваново) 1:1 Чайка (Песчанокопское)
    08.08.2020 89' -90' Текстильщик (Иваново) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    01.08.2020 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 0:0 Велес (Москва)
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