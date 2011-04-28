|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|15
|2
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.07.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Химки (Химки)
|81'
|27.06.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|36'
|24.06.2011
|1' -46'
|Факел (Воронеж)
|0:3
|Сибирь (Новосибирск)
|07.06.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Мордовия (Саранск)
|04.06.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|70'
|17.05.2011
|71' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:3
|Балтика (Калининград)
|87'
|14.05.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|07.05.2011
|1' -81'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|04.05.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|33'
|28.04.2011
|46' -90'
|0:0
|Факел (Воронеж)
|25.04.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|07.04.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|53'
|04.04.2011
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Факел (Воронеж)
|35' 84'