Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 7 млн

Дэвид Рикардо - новости

Динамо
21 декабря 2002 (23)
#57 | Защитник
189 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Новичок «Динамо» Рикардо объяснил, почему предпочел москвичей клубу Серии А
Вчера, 21:07
1
Видео «Динамо» купило защитника за 7 миллионов
21 января
2
«Динамо» усилится бразильцем: подробности сделки
20 января
Названа причина задержки трансфера Рикардо в «Динамо»
18 января
«Зенит» и ЦСКА заинтересовались трансферной целью «Динамо»
16 января
1
Итальянский клуб пытается перехватить трансферную цель «Динамо»
15 января
1
«Динамо» согласовало покупку бразильского защитника: подробности
14 января
1
«Динамо» сделало конкретное предложение по бразильскому защитнику
13 января
1
Главные новости
Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
18:06
1
Тихонов объяснил, почему не осуждает Баринова и Соболева
17:42
2
Экс-директор «Сочи»: «Молились, чтобы Кассьерра выбрал «Зенит»
17:17
1
В «Динамо» раскрыли, кто убедил Бабаева не переходить в «Спартак»
16:56
6
ФотоКарпин завершил командировку в Испании встречей с игроком сборной России
16:46
5
«Урал» готов подписать Смолова, но при одном условии
16:29
1
Тихонов высказался о том, что его не зовут в «Спартак»
16:16
5
Семин ответил, как бы наказал Вендела, прогулявшего неделю сборов «Зенита»
15:57
6
Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
15:45
3
Суд взыскал огромную сумму с «Ростова»
15:15
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 