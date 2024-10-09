Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Артем Енин
Новости
Артем Енин - новости
Завершил карьеру
6 августа 1976 (50)
| Полузащитник
175 см | 84 кг
Россия
Статистика
Новости
Стала известна причина смерти экс-игрока сборной России Енина
2024.10.09 14:28
Умер бывший полузащитник «Шинника», ЦСКА и сборной России Артем Енин
2024.10.09 11:20
Главные новости
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
1
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
3
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
3
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
2
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
Вчера, 20:23
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
Вчера, 19:59
1
Президент РПЛ объяснил, чем его удивляет «Зенит»
Вчера, 19:32
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+