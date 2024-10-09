Умер бывший полузащитник «Шинника», ЦСКА и сборной России Артем Енин

Во вторник, 8 октября, ушeл из жизни ветеран ярославского футбола Артeм Енин. Он скончался в возрасте 48 лет.
«Футбольный клуб «Шинник», спортивная общественность города и области, все болельщики команды выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким Артема Валерьевича Енина. Ярославский футбол понес большую утрату...
Светлая память Вам, Артем Валерьевич!» – говорится в сообщении ярославского клуба.
- Енин больше всего известен по выступлениям в чемпионате России за «Шинник», также он провел полтора сезона в ЦСКА в 2000–2001 годах.
- Помимо них он играл в Первой и Второй лиге за костромской «Спартак», ярославский «Нефтяник», вологодское «Динамо», нальчикский «Спартак», «Урал» и луховицкий «Спартак».
- В 1998 году Енин провел 1 матч за сборную России и остается единственным футболистом в истории «Шинника», который попал в национальную команду непосредственно из ярославского клуба.
- После окончания карьеры Енин долгое время работал в ЦПЮФ «Шинник».