Умер бывший полузащитник «Шинника», ЦСКА и сборной России Артем Енин

Во вторник, 8 октября, ушeл из жизни ветеран ярославского футбола Артeм Енин. Он скончался в возрасте 48 лет.

«Футбольный клуб «Шинник», спортивная общественность города и области, все болельщики команды выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким Артема Валерьевича Енина. Ярославский футбол понес большую утрату...

Светлая память Вам, Артем Валерьевич!» – говорится в сообщении ярославского клуба.