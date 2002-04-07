|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2002
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|29.07.2002
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|23.07.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|13.05.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|08.05.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|04.05.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|4:2
|Крылья Советов (Самара)
|21.04.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|13.04.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|07.04.2002
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Шинник (Ярославль)