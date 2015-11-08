Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Антон Ременчик - статистика

Завершил карьеру
18 апреля 1984 (42)
#5 | Защитник
175 см | 67 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Псков
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Домодедово
2 : 1
08.11.2015
Псков
1' - 82'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Волга
0 : 3
01.11.2015
Псков
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
Псков
2 : 4
26.10.2015
Знамя Труда
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 1
21.10.2015
Псков
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 1
16.10.2015
Карелия
85' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Строгино
0 : 1
05.10.2015
Псков
79' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Псков
0 : 1
01.10.2015
ЦРФСО
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
Коломна
0 : 3
27.09.2015
Псков
76' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Псков
3 : 1
21.09.2015
Спартак К
67' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Торпедо Вл
1 : 1
15.09.2015
Псков
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Псков
1 : 1
08.09.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Химки
4 : 0
01.09.2015
Псков
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Псков
1 : 1
23.08.2015
Текстильщик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Псков
1 : 0
18.08.2015
Домодедово
1' - 90'
86'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Псков
2 : 3
12.08.2015
Волга
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Знамя Труда
0 : 2
04.08.2015
Псков
87' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Псков
3 : 1
28.07.2015
Олимп-Долгопрудный
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Москва
2 : 0
20.07.2015
Псков
Был в запасе
Главные новости
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
22:52
1
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
22:23
3
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
22:07
3
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
20:51
2
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
20:23
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
19:59
1
Президент РПЛ объяснил, чем его удивляет «Зенит»
19:32
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+