Ибрагим Базаев - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Ибрагим
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Базаев
|Команда
|Смена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 августа 1989 (33 года)
|Рост
|189
|Вес
|81
|Имя
|Ибрагим
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Базаев
|Команда
|Смена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 августа 1989 (33 года)
|Рост
|189
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Смена
|16
|7
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|3:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|44'
|09.10.2015
|72' -90'
|Якутия (Якутск)
|0:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|79'
|02.10.2015
|1' -64'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|29.09.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:1
|Чита (Чита)
|22.09.2015
|1' -83'
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|19.09.2015
|1' -73'
|Томь-2 (Томск)
|0:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|21'
|12.09.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:2
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|09.09.2015
|1' -71'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:1
|Динамо (Барнаул)
|02.09.2015
|1' -87'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|2:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|35'
|30.08.2015
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|2:2
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|46' 81'
|23.08.2015
|1' -71'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|0:2
|Иртыш (Омск)
|20.08.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:1
|Томь-2 (Томск)
|71'
|14.08.2015
|1' -80'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|11.08.2015
|1' -86'
|Чита (Чита)
|0:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|58'
|30.07.2015
|71' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|5:2
|Якутия (Якутск)
|22.07.2015
|67' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|90'