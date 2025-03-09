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СКА-Хабаровск
Жеан Киньонес
Статистика
Жеан Киньонес - статистика
СКА-Хабаровск
1 декабря 2001 (23 года), Эсмеральдас
#14 | Защитник
176 см
Эквадор
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Первая лига, 23 тур
Шинник
0 : 1
09.03.2025
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
0 : 1
02.03.2025
СКА-Хабаровск
90' - 90'
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