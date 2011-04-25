|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.06.2011
|78' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|07.06.2011
|87' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|04.06.2011
|38' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|27.05.2011
|1' -46'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Балтика (Калининград)
|18.05.2011
|89' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|15.05.2011
|29' -66'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:2
|Луч (Владивосток)
|07.05.2011
|68' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Химки (Химки)
|04.05.2011
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|28.04.2011
|1' -73'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|25.04.2011
|53' -90'
|4:1
|Луч (Владивосток)
|18.04.2011
|76' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|15.04.2011
|1' -46'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.04.2011
|46' -90'
|Мордовия (Саранск)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|04.04.2011
|55' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Луч (Владивосток)