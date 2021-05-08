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Гуджа Рухаиа
Статистика
Гуджа Рухаиа - статистика
Завершил карьеру
22 июля 1987 (39)
#4 | Полузащитник
176 см | 72 кг
Россия | Грузия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
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Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Бр
12
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 41 тур
Динамо Бр
0 : 1
08.05.2021
Чайка
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Динамо Бр
1 : 0
28.04.2021
Велес
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Динамо Бр
2 : 1
17.04.2021
Краснодар-2
1' - 90'
56'
84'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
1 : 1
11.04.2021
Динамо Бр
1' - 90'
53'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо Бр
0 : 1
07.04.2021
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0 : 1
03.04.2021
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Динамо Бр
0 : 2
28.03.2021
Факел
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волгарь
2 : 1
24.03.2021
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо Бр
0 : 2
20.03.2021
Крылья Советов
1' - 90'
41'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1 : 0
14.03.2021
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Динамо Бр
0 : 2
10.03.2021
Алания
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Спартак-2
0 : 0
27.02.2021
Динамо Бр
1' - 90'
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