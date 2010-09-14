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    Лев Королев - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Лев
    Отчество Владимирович
    Фамилия Королев
    Команда ФК Сочи-2013
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 июня 1986 (36 лет)
    Рост 183
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2010 1' -46' Ротор (Волгоград) 0:1 Химки (Химки)
    20'
    03.11.2010 Был в запасе Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:2 Химки (Химки)
    27.10.2010 88' -90' Химки (Химки) 1:1
    23.10.2010 1' -67' Химки (Химки) 0:3 Мордовия (Саранск)
    17.10.2010 1' -77' Краснодар (Краснодар) 1:1 Химки (Химки)
    06.10.2010 90' -90' Химки (Химки) 2:2 Динамо Бр (Брянск)
    03.10.2010 Был в запасе Химки (Химки) 1:1 Шинник (Ярославль)
    26.09.2010 Был в запасе Петротрест (Сочи) 0:2 Химки (Химки)
    22.09.2010 Был в запасе Балтика (Калининград) 3:1 Химки (Химки)
    14.09.2010 89' -90' Химки (Химки) 1:1 Иртыш (Омск)
    03.09.2010 1' -66' Волга (Нижний Новгород) 2:0 Химки (Химки)
    31.08.2010 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Химки (Химки)
    21.08.2010 64' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:0 Химки (Химки)
    13.08.2010 65' -90' Химки (Химки) 1:1 Луч (Владивосток)
    10.08.2010 1' -90' Химки (Химки) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    09.07.2010 88' -90' Иртыш (Омск) 0:1
    06.07.2010 85' -90' Урал (Екатеринбург) 1:1
    23.06.2010 90' -90' 3:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    04.06.2010 75' -90' 0:0 Луч (Владивосток)
    01.06.2010 71' -90' 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    24.05.2010 75' -90' Авангард (Курск) 1:0
    13.05.2010 69' -90' 2:2 Ротор (Волгоград)
    10.05.2010 84' -90' 1:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    02.05.2010 73' -90' 0:0
    77'
    10.04.2010 70' -90' 2:1 Динамо Бр (Брянск)
    30.03.2010 80' -90' Петротрест (Сочи) 0:1
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