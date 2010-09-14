Лев Королев - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Лев
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Королев
|Команда
|ФК Сочи-2013
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Имя
|Лев
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Королев
|Команда
|ФК Сочи-2013
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2010
|1' -46'
|Ротор (Волгоград)
|0:1
|Химки (Химки)
|20'
|03.11.2010
|Был в запасе
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|2:2
|Химки (Химки)
|27.10.2010
|88' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|23.10.2010
|1' -67'
|Химки (Химки)
|0:3
|Мордовия (Саранск)
|17.10.2010
|1' -77'
|Краснодар (Краснодар)
|1:1
|Химки (Химки)
|06.10.2010
|90' -90'
|Химки (Химки)
|2:2
|Динамо Бр (Брянск)
|03.10.2010
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|26.09.2010
|Был в запасе
|Петротрест (Сочи)
|0:2
|Химки (Химки)
|22.09.2010
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|3:1
|Химки (Химки)
|14.09.2010
|89' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|03.09.2010
|1' -66'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Химки (Химки)
|31.08.2010
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Химки (Химки)
|21.08.2010
|64' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:0
|Химки (Химки)
|13.08.2010
|65' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|10.08.2010
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|09.07.2010
|88' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:1
|06.07.2010
|85' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|23.06.2010
|90' -90'
|3:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|04.06.2010
|75' -90'
|0:0
|Луч (Владивосток)
|01.06.2010
|71' -90'
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|24.05.2010
|75' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|13.05.2010
|69' -90'
|2:2
|Ротор (Волгоград)
|10.05.2010
|84' -90'
|1:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|02.05.2010
|73' -90'
|0:0
|77'
|10.04.2010
|70' -90'
|2:1
|Динамо Бр (Брянск)
|30.03.2010
|80' -90'
|Петротрест (Сочи)
|0:1