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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Химки
Ротор - Химки: обзор матча 06 ноября 2010
Ротор
06.11.2010, суббота, 14:00
Россия. Первый дивизион, 40 тур
0 : 1
Завершен
Химки
74'
А. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Химки
Желтая карточка
П. Игнатович
Замена
О. Алейник
️️️️
М. Рамазанов
Замена
А. Логашов
️️️️
Е. Гапон
Замена
М. Маркосов
️️️️
М. Мысин
Замена
В. Борисов
️️️️
О. Трифонов
Замена
С. Шудров
️️️️
И. Шестаков
Замена
Т. Ракуяма
️️️️
С. Терехов
ГОЛ! 0:1!
А. Юсупов
Замена
К. Акилов
️️️️
А. Нежелев
Желтая карточка
М. Рамазанов
Замена
А. Козлов
️️️️
Л. Королев
20'
Желтая карточка
Л. Королев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
23
Владимир Смирнов
ЦП
22
Михаил Мысин
ЦП
2
Мурад Рамазанов
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
33
Исо Каньенда
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
Химки
21
Роман Березовский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Андрей Степанов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Лев Королев
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
18
Сергей Шудров
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
7
Виктор Борисов
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
88
Такаши Ракуяма
ЦП
5
Кирилл Акилов
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Малышев
3
Рябоконь
32
Трифонов
23
Могилевский
3
Олеников
15
Житников
23
Смирнов
22
Мысин
2
Рамазанов
22
Шестаков
33
Каньенда
3-2-4
21
Березовский
5
Степанов
7
Нежелев
12
Пономаренко
4
Чичерин
32
Терехов
8
Королев
44
Клопков
4
Юсупов
29
Игнатович
22
Шестаков
18
Шудров
18
Шудров
22
Шестаков
32
Трифонов
7
Борисов
7
Борисов
32
Трифонов
2
Рамазанов
34
Алейник
34
Алейник
2
Рамазанов
22
Мысин
9
Маркосов
9
Маркосов
22
Мысин
32
Терехов
88
Ракуяма
88
Ракуяма
32
Терехов
7
Нежелев
5
Акилов
5
Акилов
7
Нежелев
33
Гапон
43
Логашов
43
Логашов
33
Гапон
8
Королев
44
Козлов
44
Козлов
8
Королев
Остались в запасе
Ротор
Химки
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
1
Андрей Чичкин
ВР
Главный тренер
Виталий Шевченко
17
Станислав Козырев
ВР
30
Константин Дудченко
ЦФ
Остались в запасе
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
1
Андрей Чичкин
ВР
Остались в запасе
17
Станислав Козырев
ВР
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
Статистика матча Ротор - Химки
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
Олимпия
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