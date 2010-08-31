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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Химки
КАМАЗ - Химки: обзор матча 31 августа 2010
КАМАЗ
31.08.2010, вторник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 27 тур
1 : 1
Завершен
Химки
27'
В. Рыков
52'
П. Игнатович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Химки
Желтая карточка
В. Рыков
Замена
А. Логашов
️️️️
С. Терехов
Замена
А. Делькин
️️️️
А. Шляпкин
Замена
М. Пименов
️️️️
А. Кобялко
Желтая карточка
А. Ложкин
Желтая карточка
С. Пономаренко
ГОЛ! 1:1!
П. Игнатович
Желтая карточка
А. Юсупов
Замена
К. Дудченко
️️️️
А. Котляров
ГОЛ! 1:0!
В. Рыков
Желтая карточка
Д. Клопков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Андрей Тихонов
ЛП
52
Алексей Котляров
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Андрей Утицких
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Химки
23
Павел Сергеев
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Лев Королев
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
4-4-2
1
Вавилин
4
Гудукин
44
Рыков
75
Ложкин
27
Лебамба
23
Бреев
13
Шляпкин
33
Кренделев
14
Коронов
22
Кобялко
29
Сердюков
3-2-5
17
Козырев
31
Ибрагимов
80
Климов
12
Пономаренко
4
Чичерин
32
Терехов
29
Игнатович
52
Котляров
4
Юсупов
44
Клопков
90
Тихонов
22
Кобялко
14
Пименов
14
Пименов
22
Кобялко
13
Шляпкин
90
Делькин
90
Делькин
13
Шляпкин
32
Терехов
43
Логашов
43
Логашов
32
Терехов
52
Котляров
30
Дудченко
30
Дудченко
52
Котляров
Остались в запасе
КАМАЗ
Химки
13
Андрей Утицких
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
4
Роман Славнов
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
8
Лев Королев
ЦП
23
Павел Сергеев
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
44
Антон Козлов
ЦП
Остались в запасе
13
Андрей Утицких
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
4
Роман Славнов
ПП
Остались в запасе
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
8
Лев Королев
ЦП
23
Павел Сергеев
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
44
Антон Козлов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча КАМАЗ - Химки
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
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