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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Химки
Краснодар - Химки: обзор матча 17 октября 2010
Краснодар
17.10.2010, воскресенье, 18:00
Россия. Первый дивизион, 36 тур
1 : 1
Завершен
Химки
57'
А. Михеев
34'
А. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Химки
Желтая карточка
Н. Марков
Замена
В. Татарчук
️️️️
А. Олейник
Замена
И. Пикущак
️️️️
А. Пазин
Замена
Т. Ракуяма
️️️️
Л. Королев
Желтая карточка
А. Логашов
ГОЛ! 1:1!
А. Михеев
Замена
А. Яркин
️️️️
С. Гогниев
Замена
В. Лешонок
️️️️
Р. Сурнев
ГОЛ! 0:1!
А. Юсупов
Желтая карточка
А. Юсупов
Желтая карточка
А. Мартынович
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
4
Алексей Бугаев
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Химки
21
Роман Березовский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Андрей Степанов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Андрей Тихонов
ЛП
8
Лев Королев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
28
Иван Новович
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
50
Владимир Татарчук
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
6
Алексей Ерошкин
ЦЗ
52
Алексей Котляров
ЦП
88
Такаши Ракуяма
ЦП
5
Кирилл Акилов
ЦП
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
3-1-4-2
62
Ботвиньев
4
Бугаев
14
Мартынович
13
Марков
11
Пазин
90
Михеев
69
Дедечко
25
Шипицин
2
Сурнев
2
Гогниев
27
Олейник
3-2-5
21
Березовский
5
Степанов
7
Нежелев
12
Пономаренко
43
Логашов
33
Гапон
29
Игнатович
8
Королев
4
Юсупов
44
Клопков
90
Тихонов
2
Гогниев
22
Яркин
22
Яркин
2
Гогниев
2
Сурнев
9
Лешонок
9
Лешонок
2
Сурнев
27
Олейник
50
Татарчук
50
Татарчук
27
Олейник
11
Пазин
10
Пикущак
10
Пикущак
11
Пазин
8
Королев
88
Ракуяма
88
Ракуяма
8
Королев
Остались в запасе
Краснодар
Химки
28
Иван Новович
ЦЗ
31
Денис Пчелинцев
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
52
Алексей Котляров
ЦП
5
Кирилл Акилов
ЦП
6
Алексей Ерошкин
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
Остались в запасе
28
Иван Новович
ЦЗ
31
Денис Пчелинцев
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Остались в запасе
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
52
Алексей Котляров
ЦП
5
Кирилл Акилов
ЦП
6
Алексей Ерошкин
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Краснодар - Химки
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
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