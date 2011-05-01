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Исмаила Н' Диайе
Статистика
Исмаила Н' Диайе - статистика
Завершил карьеру
20 января 1988 (38)
#20 | Полузащитник
188 см | 80 кг
Сенегал | Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кан
11
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
0 : 4
01.05.2011
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
3 : 1
02.04.2011
Кан
1' - 76'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
2 : 0
29.01.2011
Осер
89' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Кан
1 : 0
22.12.2010
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
1 : 0
04.12.2010
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
ПСЖ
2 : 1
20.11.2010
Кан
1' - 55'
48'
Франция. Лига 1, 13 тур
Кан
2 : 5
13.11.2010
Лилль
80' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Арль-Авиньон
3 : 2
06.11.2010
Кан
78' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Кан
2 : 3
30.10.2010
Нанси
84' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 1
23.10.2010
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Кан
0 : 0
16.10.2010
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Валансьен
2 : 1
02.10.2010
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
0 : 0
25.09.2010
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
0 : 1
18.09.2010
Кан
29' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
1 : 1
11.09.2010
Кан
1' - 46'
Франция. Лига 1, 4 тур
Кан
0 : 2
28.08.2010
Брест
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
0 : 0
22.08.2010
Кан
57' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Кан
3 : 2
15.08.2010
Лион
1' - 90'
77'
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