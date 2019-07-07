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Павел Степанец
Статистика
Павел Степанец - статистика
Завершил карьеру
26 мая 1987 (39), Городня
#4 | Защитник
185 см | 80 кг
Украина
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Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
1
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
2 : 5
07.07.2019
Химки
1' - 90'
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