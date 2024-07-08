Введите ваш ник на сайте
Главная
Маккаби
Тайриз Асанте
Трансферы
€ 2 млн
Тайриз Асанте - трансферы
Маккаби
9 апреля 2002 (23)
#6 | Защитник
188 см
Нидерланды | Гана
Статистика
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
08.07.24 / 30.06.27
АДО Ден Хааг
Маккаби
600 тыс €
