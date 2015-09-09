Игорь Бырлов - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Бырлов
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|177
|Вес
|77
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Бырлов
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|177
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|14
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|46' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|26.10.2015
|1' -60'
|Динамо (Киров)
|2:1
|Волга (Ульяновск)
|20.10.2015
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|14.10.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Волга (Ульяновск)
|08.10.2015
|1' -66'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Волга (Ульяновск)
|38'
|03.10.2015
|1' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|3:0
|Волга (Ульяновск)
|27.09.2015
|1' -88'
|Волга (Ульяновск)
|2:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|21.09.2015
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|15.09.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:3
|Волга (Ульяновск)
|09.09.2015
|1' -86'
|Волга (Ульяновск)
|1:0
|Динамо (Киров)
|03.09.2015
|1' -68'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:4
|Волга (Ульяновск)
|30.08.2015
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|21.08.2015
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|2:0
|Челябинск (Челябинск)
|90'
|16.08.2015
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|3:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|10.08.2015
|9' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|2:0
|Волга (Ульяновск)