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    Эдуард Сахневич - статистика

    Имя Эдуард
    Отчество Викторович
    Фамилия Сахневич
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 сентября 1980 (42 года)
    Рост 180
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 20 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2009 80' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Луч (Владивосток)
    14.10.2009 57' -90' Краснодар (Краснодар) 3:1 Луч (Владивосток)
    30.09.2009 87' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Витязь (Подольск)
    17.08.2009 90' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Луч (Владивосток)
    29.07.2009 70' -90' Чита (Чита) 1:6 Луч (Владивосток)
    09.07.2009 88' -90' Луч (Владивосток) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
    06.07.2009 84' -90' Луч (Владивосток) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    27.06.2009 64' -90' Анжи (Махачкала) 2:0 Луч (Владивосток)
    24.06.2009 79' -90' Волгарь-Газпром-2 (Астрахань) 3:1 Луч (Владивосток)
    16.06.2009 90' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Краснодар (Краснодар)
    05.06.2009 1' -71' Носта (Новотроицк) 2:0 Луч (Владивосток)
    02.06.2009 1' -55' Витязь (Подольск) 1:0 Луч (Владивосток)
    25.05.2009 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:2 Шинник (Ярославль)
    22.05.2009 52' -90' Луч (Владивосток) 2:0 Балтика (Калининград)
    03.05.2009 1' -87' Луч (Владивосток) 0:0 Салют (Белгород)
    30.04.2009 1' -78' Луч (Владивосток) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    22.04.2009 1' -90' Луч (Владивосток) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    08.04.2009 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Луч (Владивосток)
    31.03.2009 1' -68' Луч (Владивосток) 1:1 Чита (Чита)
    27'
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