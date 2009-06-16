|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|20
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2009
|80' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|14.10.2009
|57' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|30.09.2009
|87' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Витязь (Подольск)
|17.08.2009
|90' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|29.07.2009
|70' -90'
|Чита (Чита)
|1:6
|Луч (Владивосток)
|09.07.2009
|88' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:2
|Волга (Нижний Новгород)
|06.07.2009
|84' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|27.06.2009
|64' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|24.06.2009
|79' -90'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|16.06.2009
|90' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Краснодар (Краснодар)
|05.06.2009
|1' -71'
|Носта (Новотроицк)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|02.06.2009
|1' -55'
|Витязь (Подольск)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|25.05.2009
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|22.05.2009
|52' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Балтика (Калининград)
|03.05.2009
|1' -87'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Салют (Белгород)
|30.04.2009
|1' -78'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|22.04.2009
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|08.04.2009
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|31.03.2009
|1' -68'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Чита (Чита)
|27'