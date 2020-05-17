Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Gabriel Reiziger - статистика

Зволле
#20 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зволле
12
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Зволле
0 : 2
17.05.2026
Фейеноорд
1' - 65'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Фортуна
3 : 2
10.05.2026
Зволле
42' - 90'
75'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
ПСВ
6 : 1
23.04.2026
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Зволле
2 : 2
12.04.2026
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Гоу Эхед Иглс
5 : 0
05.04.2026
Зволле
67' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Зволле
2 : 1
21.03.2026
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Зволле
1 : 1
13.03.2026
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Спарта
1 : 1
08.03.2026
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Зволле
0 : 0
01.03.2026
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Утрехт
1 : 1
22.02.2026
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Херенвен
4 : 2
15.02.2026
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Зволле
1 : 2
07.02.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Зволле
4 : 1
31.01.2026
Телстар
87' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
НЕК
2 : 1
24.01.2026
Зволле
89' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Зволле
3 : 1
17.01.2026
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Твенте
1 : 1
10.01.2026
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Экселсиор
2 : 1
20.12.2025
Зволле
82' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Зволле
1 : 0
13.12.2025
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Фейеноорд
6 : 1
06.12.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
2 : 1
28.11.2025
Херенвен
88' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
2 : 2
23.11.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Хераклес
8 : 2
02.11.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Зволле
2 : 2
25.10.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НАК Бреда
2 : 2
18.10.2025
Зволле
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 4
04.10.2025
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Волендам
2 : 1
27.09.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
24.09.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Зволле
0 : 2
21.09.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Аякс
3 : 1
13.09.2025
Зволле
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Зволле
0 : 2
31.08.2025
Утрехт
71' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Телстар
0 : 2
15.08.2025
Зволле
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Зволле
1 : 0
10.08.2025
Твенте
85' - 90'
Главные новости
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
2
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
3
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
7
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
7
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
19:20
12
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
19:07
6
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
18:40
3
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
18:28
Жена Карпина раскрыла имя новорождeнного ребeнка
17:51
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+