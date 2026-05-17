Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Alessandro Vogt - статистика

Санкт-Галлен
#18 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Санкт-Галлен
35
15
3
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Санкт-Галлен
1 : 1
17.05.2026
Тун
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Базель
1 : 3
14.05.2026
Санкт-Галлен
1' - 61'
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Лугано
1 : 2
10.05.2026
Санкт-Галлен
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
0 : 3
03.05.2026
Сьон
1' - 61'
29'
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Янг Бойз
1 : 2
26.04.2026
Санкт-Галлен
1' - 75'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Люцерн
2 : 2
12.04.2026
Санкт-Галлен
1' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
06.04.2026
Цюрих
67' - 90'
76'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Санкт-Галлен
3 : 0
08.03.2026
Базель
1' - 63'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Тун
2 : 2
05.03.2026
Санкт-Галлен
1' - 82'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
28.02.2026
Винтертур
1' - 90'
69'
76, 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Винтертур
1 : 5
18.02.2026
Санкт-Галлен
1' - 90'
6, 67'
36'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Санкт-Галлен
0 : 0
14.02.2026
Грассхоппер
1' - 69'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
11.02.2026
Янг Бойз
1' - 76'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
08.02.2026
Санкт-Галлен
1' - 67'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Люцерн
2 : 2
01.02.2026
Санкт-Галлен
1' - 71'
32, 68'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Санкт-Галлен
2 : 4
25.01.2026
Серветт
68' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Грассхоппер
1 : 2
21.12.2025
Санкт-Галлен
1' - 69'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Санкт-Галлен
3 : 1
16.12.2025
Сьон
1' - 68'
51'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Тун
0 : 2
13.12.2025
Санкт-Галлен
69' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
06.12.2025
Цюрих
1' - 62'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Базель
0 : 0
30.11.2025
Санкт-Галлен
1' - 84'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
1 : 3
26.11.2025
Санкт-Галлен
1' - 90'
42'
73'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
23.11.2025
Лозанна-Спорт
1' - 73'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
1 : 4
09.11.2025
Янг Бойз
1' - 90'
9'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
3 : 2
28.10.2025
Санкт-Галлен
1' - 58'
38'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
25.10.2025
Грассхоппер
1' - 60'
10, 15'
1'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
1 : 2
19.10.2025
Санкт-Галлен
1' - 74'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
04.10.2025
Тун
1' - 75'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Цюрих
3 : 1
27.09.2025
Санкт-Галлен
1' - 59'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
13.09.2025
Лугано
1' - 60'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
31.08.2025
Санкт-Галлен
1' - 76'
55, 64'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
0 : 1
24.08.2025
Люцерн
1' - 72'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
09.08.2025
Винтертур
1' - 67'
7, 45'
27'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Серветт
1 : 4
02.08.2025
Санкт-Галлен
1' - 63'
30'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
26.07.2025
Базель
1' - 64'
Главные новости
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
1
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
2
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
7
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
7
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
19:20
10
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
19:07
5
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
18:40
3
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
18:28
Жена Карпина раскрыла имя новорождeнного ребeнка
17:51
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+