Швейцария. Суперлига, 38 тур
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Швейцария. Суперлига, 1 тур