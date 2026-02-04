Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Henry Cartwright - статистика

Фалкирк
#17 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фалкирк
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Ливингстон
1 : 2
04.02.2026
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Селтик
2 : 0
01.02.2026
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Фалкирк
4 : 1
24.01.2026
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Фалкирк
0 : 1
14.01.2026
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Сент-Миррен
0 : 2
10.01.2026
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Фалкирк
1 : 0
03.01.2026
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди
1 : 0
27.12.2025
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Килмарнок
0 : 1
20.12.2025
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Фалкирк
0 : 2
13.12.2025
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Хиберниан
3 : 0
06.12.2025
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Фалкирк
0 : 0
03.12.2025
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Рейнджерс
0 : 0
30.11.2025
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
0 : 3
22.11.2025
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
1 : 1
08.11.2025
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Фалкирк
3 : 1
01.11.2025
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Селтик
4 : 0
29.10.2025
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Фалкирк
2 : 1
25.10.2025
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Мазервелл
1 : 2
18.10.2025
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Фалкирк
1 : 1
05.10.2025
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
3 : 0
27.09.2025
Фалкирк
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Фалкирк
2 : 2
23.09.2025
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Фалкирк
1 : 2
13.09.2025
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Абердин
0 : 1
31.08.2025
Фалкирк
1' - 81'
69'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Ливингстон
3 : 1
09.08.2025
Фалкирк
67' - 90'
Главные новости
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
1
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
6
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
5
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
19:20
9
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
19:07
5
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
18:40
3
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
18:28
Жена Карпина раскрыла имя новорождeнного ребeнка
17:51
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+