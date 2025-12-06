Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Фалкирк
Хиберниан - Фалкирк: онлайн-трансляция 06 декабря 2025
Хиберниан
06.12.2025, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
- : -
Не начался
Фалкирк
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хиберниан - Фалкирк
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Хиберниан
Фалкирк
Больше новостей
Шотландия. Премьер-лига
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
- : -
23.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
- : -
23.08.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
- : -
23.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
- : -
23.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
- : -
23.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
- : -
23.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
- : -
23.08.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
- : -
23.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
- : -
23.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
- : -
23.08.2025
Абердин
Последние матчи
Хиберниан
Фалкирк
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 3
14.08.2025
Партизан
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хиберниан
2 : 2
10.08.2025
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Ливингстон
3 : 1
09.08.2025
Фалкирк
Лига конференций, 3 раунд
Партизан
0 : 2
07.08.2025
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди
1 : 2
03.08.2025
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Ливингстон
3 : 1
09.08.2025
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Фалкирк
2 : 2
03.08.2025
Данди Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Партик Тисл
2 : 1
25.04.2025
Фалкирк
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Фалкирк
1 : 3
19.04.2025
Рэйт Роверс
