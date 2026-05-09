Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Швейцария. Суперлига, 13 тур