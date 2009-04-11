|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.07.2009
|82' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|18.07.2009
|65' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|10.07.2009
|79' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|13.06.2009
|83' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|28.05.2009
|63' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Раменское (Раменское )
|22.05.2009
|74' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|15.05.2009
|90' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|09.05.2009
|72' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|25.04.2009
|90' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|11.04.2009
|72' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|79'
|04.04.2009
|82' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|20.03.2009
|56' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|79'