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Mateo Borrell - статистика

Аль-Охдуд
#55 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Охдуд
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Дамак
2 : 0
23.04.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Охдуд
0 : 2
11.04.2026
Аль-Наср
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
05.04.2026
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Шабаб
2 : 0
14.03.2026
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Охдуд
0 : 5
07.03.2026
Аль-Фейха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Нажма
1 : 3
28.02.2026
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 1
23.02.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Охдуд
2 : 4
20.02.2026
Аль-Кадисия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
26.01.2026
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Охдуд
0 : 1
10.01.2026
Аль-Ахли
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
2 : 0
02.01.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Охдуд
0 : 1
30.12.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Наср
3 : 0
27.12.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Охдуд
1 : 1
23.11.2025
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
2 : 0
07.11.2025
Аль-Охдуд
Был в запасе
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