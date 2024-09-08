Владислав Пронин - статистика
#89 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Пронин
|Команда
|Динамо Вг
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Майский
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 августа 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Пронин
|Команда
|Динамо Вг
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Майский
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 августа 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Вг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2024
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Динамо Вг (Вологда)
|08.09.2024
|89' -90'
|Динамо Вг (Вологда)
|4:1
|Тверь (Тверь)