Эралдо Чинари - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Эралдо
|Фамилия
|Чинари
|Команда
|Ноа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шкодер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 октября 1996 (28 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Эралдо
|Фамилия
|Чинари
|Команда
|Ноа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шкодер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 октября 1996 (28 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.11.2024
|1' - 81'
|Челси
|8:0
|Ноа
|Лига конференций, 3 тур
|24.10.2024
|63' - 90'
|Рапид
|1:0
|Ноа
|Лига конференций, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноа
|7
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2024
|1' -81'
|Челси (Лондон)
|8:0
|Ноа (Армавир)
|24.10.2024
|63' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Ноа (Армавир)
|03.10.2024
|69' -90'
|Ноа (Армавир)
|2:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|29.08.2024
|Был в запасе
|Ружомберок (Ружомберок)
|3:1
|Ноа (Армавир)
|20.08.2024
|1' -46'
|Ноа (Армавир)
|3:0
|Ружомберок (Ружомберок)
|15.08.2024
|63' -90'
|АЕК (Афины)
|1:0
|Ноа (Армавир)
|78'
|06.08.2024
|Был в запасе
|Ноа (Армавир)
|3:1
|АЕК (Афины)
|01.08.2024
|1' -65'
|Слима (Слима)
|0:0
|Ноа (Армавир)
|18.07.2024
|59' -90'
|Шкендия (Тетово)
|1:2
|Ноа (Армавир)
|11.07.2024
|1' -65'
|Ноа (Армавир)
|2:0
|Шкендия (Тетово)