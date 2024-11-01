Виктор Солопов - статистика
#89 | Нападающий
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Солопов
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 августа 2007 (17 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Солопов
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 августа 2007 (17 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.11.2024
|46' - 90'
|Спартак М (мол)
|1:3
|ЦСКА (мол)
|Россия. МФЛ, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак М (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2024
|46' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:3
|ЦСКА (мол) (Москва)