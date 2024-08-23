Андре Эдгар - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Эдгар
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сьон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июня 1999 (25 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Эдгар
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сьон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июня 1999 (25 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.10.2024
|1' - 90'
|БАТЭ
|3:2
|Арсенал
|Беларусь. Высшая лига, 25 тур
|06.10.2024
|1' - 90'
|Арсенал
|0:4
|Неман
|Беларусь. Высшая лига, 24 тур
|28.09.2024
|1' - 90'
|Слуцк
|1:1
|Арсенал
|Беларусь. Высшая лига, 23 тур
|75'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|7
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2024
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Арсенал (Дзержинск)
|06.10.2024
|1' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|0:4
|Неман (Гродно)
|28.09.2024
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Арсенал (Дзержинск)
|75'
|22.09.2024
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:1
|Арсенал (Дзержинск)
|14.09.2024
|46' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|31.08.2024
|63' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:3
|Арсенал (Дзержинск)
|23.08.2024
|69' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|3:1
|Ислочь (Минский район)
|90'