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Seong-hun Park - статистика

Сеул
#40 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Южная Корея. Кей-лига, 21 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
01.08.2026
Сеул
Был в запасе
Южная Корея. Кей-лига, 20 тур
Сеул
1 : 3
26.07.2026
Ульсан Хендэ
46' - 90'
Южная Корея. Кей-лига, 19 тур
Сеул
3 : 1
22.07.2026
Пхохан Стилерс
Был в запасе
Южная Корея. Кей-лига, 18 тур
Пучхон
1 : 3
19.07.2026
Сеул
Был в запасе
Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
Сеул
0 : 0
12.07.2026
Канвон
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеул
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Виссел Кобе
2 : 1
11.03.2026
Сеул
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Сеул
0 : 1
04.03.2026
Виссел Кобе
46' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Сеул
2 : 2
17.02.2026
Санфречче Хиросима
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Виссел Кобе
2 : 0
10.02.2026
Сеул
86' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Сеул
1 : 1
10.12.2025
Мельбурн Сити
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
1 : 3
25.11.2025
Сеул
Был в запасе
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Сеул
0 : 0
04.11.2025
Чэнду Жунчэн
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 0
22.10.2025
Сеул
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Сеул
3 : 0
30.09.2025
Бурирам Юнайтед
1' - 84'
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Матида Зельвия
1 : 1
16.09.2025
Сеул
1' - 90'
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