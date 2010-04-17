|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Раменское
|11
|5
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2010
|1' -90'
|Раменское (Раменское )
|3:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|66'
|21.08.2010
|1' -65'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Раменское (Раменское )
|45'
|07.08.2010
|1' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|1:0
|Раменское (Раменское )
|29.07.2010
|1' -90'
|Раменское (Раменское )
|4:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2' 56' 90'
|24.07.2010
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Раменское (Раменское )
|20'
|09.07.2010
|1' -46'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:3
|Раменское (Раменское )
|04.05.2010
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Раменское (Раменское )
|01.05.2010
|1' -65'
|Раменское (Раменское )
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|23.04.2010
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Раменское (Раменское )
|79'
|17.04.2010
|1' -65'
|Раменское (Раменское )
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|09.04.2010
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:3
|Раменское (Раменское )
|34'