|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|14
|3
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2015
|1' -81'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
|Спартак К (Кострома)
|17.10.2015
|64' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|11.10.2015
|1' -46'
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Химки (Химки)
|01.10.2015
|71' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:3
|Текстильщик (Иваново)
|27.09.2015
|1' -69'
|Текстильщик (Иваново)
|3:0
|Волга (Тверь)
|57'
|15.09.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|2:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|68'
|08.09.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|Текстильщик (Иваново)
|52'
|01.09.2015
|1' -66'
|Текстильщик (Иваново)
|6:0
|Карелия (Петрозаводск)
|15'
|23.08.2015
|1' -63'
|Псков-747 (Псков)
|1:1
|Текстильщик (Иваново)
|48'
|18.08.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
|Строгино (Москва)
|12.08.2015
|1' -63'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:2
|Текстильщик (Иваново)
|04.08.2015
|1' -65'
|Текстильщик (Иваново)
|4:1
|Коломна (Коломна)
|33'
|28.07.2015
|1' -84'
|Спартак К (Кострома)
|1:1
|Текстильщик (Иваново)
|63' 8'
|20.07.2015
|1' -88'
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Торпедо Вл (Владимир)