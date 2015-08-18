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    Александр Буданов - статистика

    #44 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Буданов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 апреля 1991 (31 год)
    Рост 191
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 14 3 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2015 1' -81' Текстильщик (Иваново) 0:0 Спартак К (Кострома)
    17.10.2015 64' -90' Сочи (Сочи) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    11.10.2015 1' -46' Текстильщик (Иваново) 1:2 Химки (Химки)
    01.10.2015 71' -90' Домодедово (Москва) 0:3 Текстильщик (Иваново)
    27.09.2015 1' -69' Текстильщик (Иваново) 3:0 Волга (Тверь)
    57'
    15.09.2015 1' -90' Текстильщик (Иваново) 2:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    68'
    08.09.2015 1' -90' Москва (Москва) 2:0 Текстильщик (Иваново)
    52'
    01.09.2015 1' -66' Текстильщик (Иваново) 6:0 Карелия (Петрозаводск)
    15'
    23.08.2015 1' -63' Псков-747 (Псков) 1:1 Текстильщик (Иваново)
    48'
    18.08.2015 1' -90' Текстильщик (Иваново) 0:0 Строгино (Москва)
    12.08.2015 1' -63' ЦРФСО (Смоленск) 2:2 Текстильщик (Иваново)
    04.08.2015 1' -65' Текстильщик (Иваново) 4:1 Коломна (Коломна)
    33'
    28.07.2015 1' -84' Спартак К (Кострома) 1:1 Текстильщик (Иваново)
    63' 8'
    20.07.2015 1' -88' Текстильщик (Иваново) 1:0 Торпедо Вл (Владимир)
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